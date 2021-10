Pilgerweg führt durch Schlangen

In Zusammenarbeit mit der Christlich Jüdischen Gesellschaft Lippe (CJGL) plant die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Schlangen einen ökumenischen Pilgerweg zum Anlass „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Er soll am Freitag, 12. November, ab 18 Uhr über drei Stationen gehen.

Das Jahr 2021 ist deutschlandweit zum Jubiläumsjahr „1700 Jahre Jüdischen Lebens in Deutschland“ erklärt worden. Ein Pilgerweg, der von der katholischen Kirche zur evangelisch-reformierten Kirche und dann zum Jüdischen Denkmal führen wird, soll an das lange jüdische Leben in Schlangen erinnern.

Der jüdische und der christliche Glauben haben viele Elemente, die aufeinander verweisen. Dazu gehört ganz besonders das Gebet zu dem einen Gott. Dabei erklingen sowohl in jüdischen als auch in christlichen Gottesdiensten die Texte der Psalmen, die Betenden Worte für ihre Gebete schenken.

In einem Kunstkursus der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Detmold haben Schülerinnen und Schüler Textfahnen zu ausgewählten Psalmversen in Deutsch und Hebräisch erstellt. Während des Pilgerweges werden vier dieser Fahnen in den Kirchen zu sehen sein.

Der Pilgerweg beginnt um 18 Uhr in der katholischen St.-Marien-Kirche Schlangen, Paderborner Straße 21a. Gegen 18.20 Uhr wird Station in der evangelisch-reformierten Kirche, Kirchplatz 4, gemacht. Etwa um 18.45 Uhr endet der Pilgerweg am jüdischen Denkmal in der Gartenstraße.

Die Initiatorinnen des gemeinsamen Pilgerweges, Ulrike Burchart (katholische Kirchengemeinde), Sabine Mellies-Thalheim (evangelisch-reformierte Kirchengemeinde) und Bettina Hanke-Postma (evangelische Vorsitzende der GfCJZ Lippe), bitten um Einhaltung der 3G-Regel in den Innenräumen.