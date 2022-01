Pilotprojekt Innovationsstation gestartet

Klinikum Bielefeld stellt sich Herausforderungen in der Pflege

Bielefeld

Innovationen in die Praxis umzusetzen oder etablierte Abläufe zu erneuern, ist im Pflegealltag bei laufendem Stationsbetrieb kaum möglich – wenn auch von vielen Pflegekräften dringend gewünscht. Am Klinikum Bielefeld nimmt man sich dieser Herausforderung an.