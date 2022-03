Pins-Forum schlägt digitales Kapitel auf

Höxter

Die Kaufmannsfamilie Löwenstein war in Höxter geschätzt und geachtet. Nicht nur wegen der günstigen Preise in ihrem Kaufhaus in der ­Westerbachstraße, sondern auch, weil Kunden aus den Dörfern kostenlos mit dem Auto zum Einkauf abgeholt wurden. Als Ort der Erinnerung hält das Forum Jacob Pins mit einer Dauerausstellung die Erinnerung an die Juden wach

Von Harald Iding