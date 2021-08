„Pinsel und Farbe sind mein Lebenselixier“

Ingrid Kruse aus Löhne malt, was ihr Herz bewegt: Ein Lieblingsmotiv ist die Insel Spiekeroog

Da fällt der Einstieg ins Thema natürlich leicht. Denn Ingrid Kruse malt seit über 50 Jahren nicht nur in ihrem Atelier in Löhne, sondern auch auf der grünen Nordseeinsel. Über 500 Motive bilden Spiekeroog ab. Ein Fundus, in den die Künstlerin stolz einen Einblick gewährt – verbunden mit zahlreichen Erinnerungen.