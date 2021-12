Pionier mit großer Liebe zur Natur

Dr. Burkhard Beinlich (3. von links) ist ein zielgerichteter Akteur. Das Bild zeigt ihn bei der Elektrobefischung zur Erfassung der Äschen in der Nethe bei Godelheim. Ende Dezember geht der Wissenschaftliche Leiter der Landschaftsstation im Kreis Höxter (Borgentreich) in den Ruhestand.

Dr. Burkhard Beinlich wird seine Anstellung Ende des Jahres beenden und in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Selbst der Tagungsort war eng mit dem Wirken von Dr. Burkhard Beinlich verknüpft. Im Bildungshaus Modexen bei Brakel verabschiedeten sich die Mitglieder der Landschaftsstation im Kreis Höxter auf ihrer Jahreshauptversammlung von ihrem Wissenschaftlichen Leiter, der die Entwicklung der Station von Beginn an mit herausragendem Engagement und Sachverstand maßgeblich geprägt hat.

Bildungshaus Modexen

Das noch im Aufbau befindliche Bildungshaus Modexen soll zukünftig als Kompetenzzentrum für die drei Themenstränge Landwirtschaft, Jagd und Naturschutz genutzt werden und symbolisiert sehr gut wesentliche Charakteristika von Dr. Burkhard Beinlich: Zielgerichtet agieren, aber eben auch ausgleichend und mit hohem Interesse an einem kooperativen Miteinander. In diesem Sinne hat er die Idee des Bildungshauses Modexen mit initiiert und sich bereits beim Aufbau mit gewohnt hohem Engagement eingebracht. Er vertritt den Naturschutz als einer von drei gleichberechtigten Vorständen im Trägerverein.

Akzeptanz erarbeitet

In der Landschaftsstation gehört Burkhard Beinlich gemeinsam mit Frank Grawe und Sven Mindermann zu den Mitarbeitern der ersten Stunde. Trotz einer nicht ganz einfachen Anfangsphase erarbeitete sich die Station sehr schnell eine große Akzeptanz bei den Landnutzern, Fachbehörden und den Kommunen.

Naturschutzprojekte

Während des Aufbaus und in den Jahren danach erwies sich Burkhard Beinlich nicht nur als herausragender Experte. Er trug maßgeblich zur Professionalisierung der Geschäftsstelle bei, begeisterte die vielen Praktikanten und Bundesfreiwilligen in der Station für die Natur in all ihren Facetten und war maßgeblich an der Initiierung und Umsetzung größerer Projekte beteiligt, die heute noch ihre Wirkung im Kreis Höxter entfalten. Dazu zählen beispielsweise die in Trägerschaft des Kreises umgesetzten Projekte „Erlesene Natur“ und „Vielfalt auf Kalk“ ebenso wie Projekte, die gemeinsam mit Akteuren vor Ort umgesetzt wurden. Dazu gehört der ausgehend von der EXPO 2000 realisierte Biotopverbund rund um Ottenhausen, die zahlreichen Naturschutzprojekte rund um das Tourismusmusterdorf Bellersen oder die Wiederbelebung der Kalktriften bei Willebadessen.

Die Naturschutzforschung kam ebenfalls nicht zu kurz: Schon vor 15 Jahren wurden in einem Verbundprojekt wissenschaftliche Untersuchungen zu den möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die Lebensgemeinschaften des Grünlands durchgeführt. Ein weiteres Projekt zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Waldränder, welches gemeinsam mit dem Regionalforstamt Hochstift durchgeführt wurde, wurde vom Bundespräsidenten zu einem der Leuchtturmprojekte des Jahres 2011 erkoren. Die über 20 Jahre andauernde positive Entwicklung der Landschaftsstation ist sehr eng mit der Person Burkhard Beinlich verknüpft.

Frank Grawe ist Nachfolger

Neuer Wissenschaftlicher Leiter wird mit Frank Grawe ebenfalls ein Mitarbeiter der ersten Stunde, der vergleichbar prägend für die Entwicklung der Landschaftsstation aktiv ist. Er wird zukünftig zusammen mit dem Geschäftsführer Sven Mindermann für den Stationsbetrieb in Verantwortung gehen.

Dr. Burkhard Beinlich wechselt in den Vorstand

Ganz verlassen wird Dr. Burkhard Beinlich die Landschaftsstation aber nicht: Er wechselt nach dem Ende seiner Anstellung in den Vorstand und wird fortan aus einer anderen Perspektive heraus die Entwicklung der Station mit beeinflussen.

Eindrücke aus 24 Jahren

Mit einer Multimedia-Präsentation, die Eindrücke aus dem insgesamt 24 Jahre langen Wirken von Burkhard Beinlich in der Landschaftsstation zeigte, verabschiedeten sich die Mitglieder von ihrem Wissenschaftlichen Leiter. Unter stürmischem Applaus bedankte sich Josef Jacobi als Vorsitzender abschließend mit einem üppigen Präsentkorb bei Burkhard Beinlich für sein überaus erfolgreiches Wirken in der Landschaftsstation.