Pionierin mit Herz für Gerechtigkeit

Ihre Instrumente hat sie schon länger an den Nagel gehängt, aber für ein Foto greift Winnifred Zinselmeier aus Verne noch einmal zu ihrer geliebten Blockflöte – hier mit Eddi Kleinschnittger in der Kreismusikschule.

Sehr häufig wird sie diesen kleinen Trick nicht angewandt haben. Denn die Liebe zur Musik wurde ihr von ihrer musikalischen Familie schon mit in die Wiege gelegt. Noch heute erzählt sie mit leuchtenden Augen von Familienfeiern, bei denen gesungen und musiziert und manchmal – zu vorgerückter Stunde – die Küche zum Tanzsaal wurde. Und als vor 60 Jahren die Kreismusikschule gegründet wurde, war Winnifred Zin­selmeier als Lehrerin der ersten Stunde mit dabei.

Die Mutter dreier Kinder und Oma von sieben Enkeln erzählt sehr lebendig aus ihrem musikalischen Leben, immer wieder fallen ihr weitere Begebenheiten und Anek­doten ein. Sie blättert in ihren alten Fotos, und zu jedem fällt ihr eine Geschichte ein. Doch auf die 4,80 Mark und die 17 Minuten Geigenunterricht kommt sie immer wieder zurück. Wahrscheinlich hat diese Erfahrung, sich eine volle Musikstunde nicht leisten zu können, mit zu ihrem großen Gerechtigkeitssinn und ihrer Überzeugung beigetragen, dass Musik für alle erlebbar sein muss. Diese Grundüberzeugung verkörpert auch die Kreismusikschule.

Kreismusikschule ist gleiche Bildungschancen für alle wichtig

„Wir hatten Schüler quer durch alle Verhältnisse“, berichtet Zinselmeier, die 30 Jahre lang Blockflöte und Gitarre an der ‚Jugend­musikschule des Kreises Büren unterrichtete, wie die heutige Kreismusikschule Paderborn damals hieß. Private Musikschulen gab es auch zuvor schon, aber als kommunale Musikschule in öffentlicher Hand des damaligen Altkreises Büren wurde die Kreismusikschule zum Vorbild für viele weitere Kreise und Kommunen in Nordrhein-Westfalen.

„Gleiche Bildungschancen für alle, dafür stand und steht die Kreismusikschule damals wie heute“, erklärt deren heutiger pädagogischer Leiter Eddi Kleinschnittger. Mit Musikprojekten an Schulen, bezahlbaren Unterrichtsstunden, Vermietung von Musik­instrumenten und Ermäßigungen bei Geschwistern, sorgen Kleinschnittger und sein Team von derzeit 31 Musiklehrerinnen und -lehrern dafür, dass das Erlernen eines Instrumentes kein Hobby für privilegierte Familien ist.

Immer im Einsatz für die Gerechtigkeit

Trotzdem erlebte Zinselmeier in ihren drei Jahrzehnten als Musiklehrerin Situationen, die sie als unfair empfand – und die ihren Kampfgeist weckten. „Es gab einmal eine Familie mit vier Kindern. Für Geschwisterkinder gab es gestaffelte Rabatte, aber für den Musikunterricht für vier Kinder reichte das Geld der Familie nicht. Da habe ich so lange bei unserer Leitung gebohrt, bis das vierte Kind kostenlos unterrichtet wurde“, erzählt sie. Ein Engagement, das belohnt wurde: Die vier Geschwister bildeten jahrelang ein Blockflöten-Quartett.

Studiert hat Winnifred Zinselmeier an der Pädagogischen Akademie in Paderborn. 1961 unterrichtete sie bereits Musik, als Marita Kruse, auf deren Initiative hin der Altkreis Büren eine eigene Jugendmusikschule gründete, sie zum Mitmachen aufforderte. Am Anfang nur mit einer Handvoll Lehrkräften und wenigen Gruppen wuchs die neue Musikschule schnell. Bereits im ersten Jahr übertrafen die Anmeldezahlen die Erwartungen um mehr als das Dreifache. Die Lehrerschaft wuchs als Gemeinschaft zusammen, traf sich regelmäßig zu gemeinsamen Übungsabenden und trat als Lehrerorchester auf. Überhaupt gehörten öffentliche Konzerte von Anfang an mit zum Konzept der Kreismusikschule. „Damit haben wir die Schüler immer gekriegt. Auch wer vorher faul war, blamieren wollte sich keiner, und so übten sie immer alle fleißig vor den Konzerten“, erinnert sich die Pionierin aus Verne.

Enkelgeneration der ersten Schüler mittlerweile in der Kreismusikschule

Nicht alle ihrer Schülerinnen und Schüler blieben der Musik treu. Besonders die Jungs hat sie häufiger an den Fußballverein „verloren“. Doch viele prägte die musikalische Erfahrung fürs Leben. Sie gründeten später in ihrer Freizeit Bands, traten auf, eine Schülerin studierte später sogar Musik. Viele ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schüler traf Zinselmeier später wieder – als Eltern, die ihre eigenen Kinder in der Kreismusikschule anmeldeten. Bei den heutigen Konzerten der Kreismusikschule ist im 60. Jahr ihres Bestehens schon die Enkelgeneration jener ersten Schülerinnen und Schüler zu sehen, die Zinselmeier und ihre Kollegen unterrichteten.

In diesem Jahr hat die resolute 84-Jährige als Ehrengast das Jubiläum der Kreismusikschule mitgefeiert. Im kommenden Jahr feiert Winni­fred Zinselmeier ihr eigenes besonderes Jubiläum: Dann sind sie und ihr Mann Bernhard, der ebenfalls viele Jahre als Lehrer an der Kreismusikschule arbeitete, 60 Jahre lang miteinander verheiratet.