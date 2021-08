Piratin begeistert die Landratten

Paderborn-Schloß Neuhaus

Ein großes Schiff, ein bunter Papagei und in die Luft gestreckte Säbel. Das kann nur der Anfang einer spannenden Piratengeschichte sein. Das Stück „Seraphines Odyssee“ feierte am Samstag am Brunnentheater vor dem Bürgerhaus im Schlosspark in Neuhaus Premiere.

Von Rebecca Borde