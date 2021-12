Pizza-Express eröffnet im alten Reisebüro

Pizza-Express ist in Warburg umgezogen. Die Firma ist seit Mittwoch in der Hauptstraße 79 zu finden, wo zuvor Reisebüro Bierhoff war.

Das Unternehmen hat sich so deutlich vergrößert: 100 Quadratmeter stehen zur Verfügung, 60 waren es am alten Standort Hauptstraße 40. „Wir wollten unseren Kunden endlich anbieten, sich hinzusetzen“, erklärt Geschäftsführer Enes Ceylan. Dieser Wunsch ging in Erfüllung.