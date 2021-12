Pkw prallt gegen Findling

Erst kam er von der Straße ab, daraufhin prallte er gegen einen Findling: Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer ist am späten Samstagabend bei einem Alleinunfall in Versmold leicht verletzt worden.

Alleinunfall in Versmold-Loxten: 22-Jähriger Fahrer ist ohne Führerschein unterwegs – ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, kam es am Samstag, 4. Dezember, gegen 23.35 Uhr zu dem Unfall im Ortsteil Loxten. Zuvor hatte der Versmolder mit einem Pkw die Stockheimer Straße aus Loxten kommend in Richtung B 476 befahren.

Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, sein Audi kollidierte mit einem Findling auf einer Grünfläche. Der 22-Jährige wurde im Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Fahrzeug wird abgeschleppt – etwa 10.000 Euro Sachschaden

Da der Pkw durch die Kollision stark beschädigt wurde, musste dieser durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

Im Verlauf der Unfallaufnahme erschien der Fahrzeughalter vor Ort. Es stellte sich heraus, dass der 22-jährige Unfallverursacher den Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hatte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.