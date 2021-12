Pkw steht im Autobahnkreuz in Flammen

Löschzug Haaren rückt am 2. Weihnachtsfeiertag aus – Insassen bringen sich rechtzeitig in Sicherheit

Bad Wünnenberg

Der Löschzug Haaren musste am 2. Weihnachtsfeiertag um 11.08 Uhr zu einem Einsatz ausrücken. Im Autobahnkreuz Bad Wünnenberg-Haaren stand in der Tangente von der A 44 auf die A 33 in Fahrtrichtung Bielefeld ein VW Golf in Flammen.