Plakat geklaut und wieder ersetzt

Das Plakat zum Thema Sterbehilfe mit dem Konterfei von Gesundheitsminister Jens Spahn, das der Kreisverband der Partei „Die Partei“ vor der Mathilden-Residenz in Enger aufgehängt hatte, ist verschwunden. Dafür hat „Die Partei“ ein neues, selbst gemachtes Plakat angebracht, das am Donnerstag Morgen aber auch schon wieder abgerissen hinter dem Stromkasten neben dem Pfahl stand.

Das neue Plakat der Partei „Die Partei“ in der Nähe der Mathilden-Residenz in Enger.

Wie berichtet, hatten sich mehrere Bürger an Philip Kleineberg (CDU) gewandt, weil sie die Kombination aus den Forderungen „Sterbehilfe legalisieren“ und „Pflege entlasten“ mit dem Standort des Plakats nahe der Mathilden-Residenz für „geschmacklos und menschenverachtend“ halten.

Wie Andreas Gittel, Kreisvorsitzender der „Partei“, berichtet, ist das erste Plakat bereits am Dienstag gestohlen worden. Er geht davon aus, dass auch das Ersatzplakat absichtlich entfernt wurde. Es ist mittlerweile wieder befestigt.

Nach dem Diebstahl des Spahn-Plakates habe der Kreisverband mit seiner Kandidatin Laura Möller ein eigenes Plakat entworfen und an derselben Stelle platziert. Darauf heißt es groß „Wir danken allen, die unser Plakat verstanden haben“ und klein darunter: „... und wünschen dem Dieb des Spahn-Plakates ein langes Leben in diesem wunderbaren, holden, menschenfreundlichen Pflegeheim“. Wie Gittel sagt, habe die „Partei“ gerade von Mitarbeitern aus der Pflege viel Zustimmung zu ihrer Kritik an der Personalnot in Heimen erhalten. „Und ein bisschen frech wollten wir auch wieder sein.“