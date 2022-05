Plakate müssen weg

Herford: Anbringen an Mittelinsel nicht erlaubt – Stadt schreibt Parteien an

Die Stadt hat in ihrer Satzung über Sondernutzungserlaubnisse klar geregelt, an welchen Stellen in der Innenstadt Plakate aufgestellt werden dürfen und wo dies verboten ist. So ist es den Parteien verboten, Wahlplakate (Dreiecksständer usw.) innerhalb der Wälle zu platzieren. Ebenfalls „plakatfreie Zonen“ sind auf der Bahnhofstraße, auf dem Bahnhofvorplatz, auf der Fürstenaustraße zwischen Bahnhofsplatz und Goebenstraße, auf der Goebenstraße zwischen Fürstenaustraße und Sophienstraße sowie im Bereich Schillerstraße (bis Bahndamm).