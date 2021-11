„Pläne der Briten stoppen“

„Die Partei“ fordert den Schlänger Gemeinderat auf, ein deutliches Zeichen gegen die Pläne der Briten mit der Senne zu setzen. „Dazu gehört auch die Forderung, einen umgehenden Stopp der Pläne der Briten zu erwirken und die Sennevereinbarung im Sinne der hier lebenden Menschen und der Zukunftsfähigkeit der Region neu zu verhandeln“, so der Fraktionsvorsitzende Maximilian Scholz und Ratsherr Henning Schwarze in einer Pressemitteilung.

Den Bürgermeistern von Bad Lippspringe und Schlangen, Ulrich Lange und Marcus Püster, wirft die „Partei“ Untätigkeit vor. Püster wies dies am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung zurück. Die erweiterte Nutzung des Truppenübungsplatzes durch die britische Armee oder die Nato ist am Donnerstag, 11. November, Thema in der nächsten Ratssitzung.