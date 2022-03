Pläne für ein regelmäßiges Gastroevent in Paderborn

Wie berichtet, halten CDU und Grüne an ihrem Wunsch fest, die Paderborner Innenstadt weiter zu beleben. Im Zentrum der Überlegungen stand unter anderem der Vorschlag, die Öffnungszeiten des Wochenmarktes auszudehnen oder ein zusätzliches Angebot in den Abendstunden zu schaffen. Da die Marktbeschicker längere Öffnungszeiten aus verschiedenen Gründen abgelehnt hatten, wurde zwischenzeitlich von der Verwaltung untersucht, ob es denn Anbieter für einen „Grünen Markt“ in den Abendstunden gibt. Aber auch diese Anfrage verlief negativ. Das offenbart der Prüfbericht, der an diesem Mittwoch im Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (17 Uhr, Feuerwache Süd) vorgestellt wird.

