Pläne für PV-Anlage erheblich modifiziert

Info-Veranstaltung in Nieheim auf den 13. Dezember verschoben

Nieheim

Für Donnerstag, 25. November, hatte die Stadt Nieheim gemeinsam mit dem Vorhabenträger zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gemarkung Himmighausen (nordwestlich neben der Ortschaft Oeynhausen), der Solarpark Nieheim GmbH & Co. KG, zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in Himmighausen eingeladen. Diese Veranstaltung wird nun auf Montag, 13. Dezember, verlegt.