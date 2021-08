Planen? Bisher fast unmöglich

Büren-Brenken

Inzidenzwerte, Sicherheitsabstand, Kontaktbeschränkung, 3G-Regel: Corona macht jedem das Leben schwer, der in diesen Tagen Veranstaltungen oder Feiern auf die Beine stellen möchte. So auch den Brenkener Schützen. Die hätten an diesem Wochenende eigentlich ganz groß mit vielen Gastvereinen das 450-jährige Bestehen ihres Vereins feiern wollen.

Von Hanne Hagelgans