Planer brauchen auch „Mut zu Fehlern“

Die Herausforderungen sind gewaltig: In Zeiten von Corona, starken Wachstums des Online-Handels und sinkender Besucherfrequenz in der Fußgängerzone wollen Deutschlands Innenstädte attraktiv bleiben. Doch wie sollen sie das anstellen?

In Bielefeld hat sich dazu vor einem Jahr das so genannte City-Team gegründet, das die Innenstadt in Kooperation mit dem Verkehrsverein in einem breit angelegten Prozess zukunftsfest machen soll. Bei der ersten „City-Conference“ unter dem Motto „Bielefeld macht sich stark für die Innenstadt“ haben sich am Dienstagabend knapp 200 Fachleute und interessierte Bürger zu diesem Thema in der Stadthalle ausgetauscht.