Planung ist auf der Zielgeraden

Höxter

5,50 Meter asphaltierte Fahrbahn, rechts und links jeweils mindestens 2,50 Meter gepflasterter Gehweg, vor den Häusern noch weiterer Platz für Geschäftsauslagen: So kann die neu gestaltete Nicolaistraße in Höxter demnächst aussehen. Nach eineinhalb Jahren Planung und großer Unzufriedenheit der Anwohner und der Werbegemeinschaft hat Baudezernentin Claudia Koch am Donnerstag im Ortsausschuss gemeinsam mit dem federführenden Ingenieurbüro Volmer aus Warburg eine neue Entwurfsplanung vorgestellt.

Von Sabine Robrecht