Platz 1: Fallende Stifte sind Spitze

Paderborn

Wenn man die Stifte fallen lässt, hört für viele die Arbeit auf. Für drei Jungforscherinnen vom Gymnasium Schloß Neuhaus fing damit hingegen erst alles an. Mit Erfolg: Maya Brüggemeier (12) und Layla Scharbach (11/beide aus Hövelhof) sowie Luzie Puglisi (12/Paderborn) haben beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“, in der Junior-Kategorie „Schüler experimentieren“ einen ersten Platz erzielt – und sich für den Landeswettbewerb Anfang Mai in Essen qualifiziert.

Von Jörn Hannemann