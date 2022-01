Platz für 80 neue Einfamilienhäuser schaffen

Versmolds Bürgermeister Michael Meyer-HermannEtwa 800 Kinder werden in Versmold in Kindergärten betreut. Zum 1. August 2022 soll diese im Bau befindliche Einrichtung in Oesterweg fertig sein. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Rettungswache an der Rothenfelder Straße und im Industriegelände hat sich die Stadt zwei bis drei Hektar Gewerbefläche gesichert.Im ehemaligen Autohaus Nagel Das Altstadthotel ist seit knapp zwei Jahren geschlossen und soll nun abgerissen werden.Der Kunstrasen in Peckeloh hat das Ende seines 15-jährigen Lebenszyklus‘ erreicht. Die Planung eines neues Platzes an anderer Stelle gestaltet sich jedoch schwierig.

