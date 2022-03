Platz für fast 140 Kriegsflüchtlinge im Jugendgästehaus

2015 und 2016 hatte der Kreis Herford im Jugendgästehaus bis zu 300 Flüchtlinge untergebracht – auch in der Turnhalle.

Untergebracht werden sollen Ukrainer demnach im Jugendgästehaus des Kreises in Rödinghausen. Bis zu 137 Betten stünden dort in den Gästezimmern bereit. „Proforma wurden daher alle geplanten Veranstaltungen in der Einrichtung vorerst abgesagt. Betroffen sind davon unter anderem Aufenthalte von Fußballmannschaften oder Konfirmationsfreizeiten, die eigentlich im Jugendgästehaus hätten stattfinden sollen“, erklärt Kreispressesprecher Patrick Albrecht auf Anfrage dieser Zeitung.