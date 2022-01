Platznot zermürbt Schüler und Lehrer

Die Grundschule Haaren/Helmern in Haaren platzt aus allen Nähten. Abhilfe soll ein Neubau eines Gebäudes für die Offenen Ganztagsschule (OGS) schaffen. Die Mitglieder des Schulausschusses der Stadt Bad Wünnenberg stimmten dem Vorschlag von Bürgermeister Christian Carl zu, im kommenden Haushalt 100.000 Euro für die Bauplanung zur Verfügung zu stellen. In einer nächsten Sitzung wollen sich die Mitglieder des Bauausschusses die Probleme vor Ort ansehen.

162 Kinder besuchen die Grundschule Haaren/Helmern an ihrem Standort in Haaren. 107 von ihnen nehmen das Angebot der Offenen Ganztagsschule wahr, für die dringend mehr Raum benötigt wird.

Wie dramatisch die Situation an der Grundschule derzeit ist, schilderte Schulleiterin Reinhild Harst den Ausschussmitgliedern am Dienstag in der Sitzung des Schulausschusses mit unverblümten Worten. „An unserer Schule herrschen derzeit unhaltbare Zustände. Die räumliche Situation macht uns mürbe. Es gibt keinen Besprechungsraum, jeder versucht, irgendwo einen Platz zu finden und die Esseneinnahme hat nichts mehr Esskultur zu tun“, beklagte die Schulleiterin den Zustand.