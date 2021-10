Plötzlich  ein Co-Spitzenreiter

Die Gastgeber versuchten zunächst, sich aus der Entfernung dem vierten Erfolgserlebnis zu nähern, markierten die ersten zwölf Zähler aus der Maximaldistanz und zogen im ersten Viertel mit starker Dreierquote (5/8) bis auf 23:15 davon. Abschrecken ließen sich die Gäste, die an selber Stätte im November 2012 nach drei Vierteln schon mal mit 49:68 zurückgelegen und noch gewonnen hatten, allerdings nicht.

Der BBL-Absteiger machte keineswegs den Eindruck, seinen kräftig in der Kritik stehenden Headcoach Derrick Allen im Stich lassen zu wollen. Stattdessen kämpften sich die Niedersachsen zurück ins Spiel und forcierten bei eigener 28:25-Führung (13.), erzielt durch den frisch nachverpflichteten Tyrone Nash, eine erste Paderborner Auszeit. In einer längst abwechslungsreichen und nicht zuletzt aufgrund einiger diskussionswürdiger Schiedsrichterentscheidungen hektischen Partie waren es anschließend wieder die Uni Baskets, die sich mit einem 14:2-Lauf zum 39:30 (17.) ihre bis dahin höchste Führung verdienten. Eine starke Phase, gekrönt von einem perfekt herausgespielten Dreier, verwandelt von Peter Hemschemeier.

„ Dieses Spiel hat uns allen großen Spaß gemacht. “ Steven Esterkamp

Das Team von Headcoach Steven Esterkamp führte auch 64 Sekunden vor dem Seitenwechsel noch (43:37), ehe Rasta mit einem 9:0-Run wieder mit Nachdruck auf die eigenen Siegambitionen verwies. Johannes Konradt war es, der die mit 1093 Fans gefüllte Maspernhölle Sekunden vor der Halbzeitsirene mit dem Dreier zum Ausgleich abermals zum Brodeln brachte.

Nach Wiederbeginn zogen die Baskets unter anderem dank sieben Punkten des bärenstarken Jackson Trapp auf 58:51 davon und sollten sich auch nicht mehr einfangen lassen. Vechta gab sich nicht frühzeitig geschlagen, geriet aber nach einem weiteren Trapp-Dreier und einem anschließenden Dunking des ebenfalls glänzenden Chavares Flanigan zum 85:71 (35.) unweigerlich auf die Verliererstraße. Und wenig später feierten die Hausherren dann tatsächlich den vierten Heim- sowie den vierten Saisonsieg. "Dieses Spiel hat uns allen großen Spaß gemacht. Wir haben sehr gut verteidigt und in der Offensive den Ball super bewegt. Die starke Trefferquote von mehr als 60 Prozent aus dem Feld haben wir unserem tollen Teamplay zu verdanken. Ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich darüber, dass wir so weit oben in der Tabelle zu finden sind", sagte Esterkamp.

Flanigan und Barnes mit Double-double

Die Punkte teilten Jackson Trapp (20), Johannes Konradt (14), Jordan Barnes (14), Brad Greene (12), Jens Großmann (12), Chavares Flanigan (10), Peter Hemschemeier (8), Badu Buck (6) und Adrian Petkovic (3) untereinander auf. Barnes und Flanigan (jeweils 10 Assists) durften sich zudem ein Double-double gutschreiben lassen.

Nach drei Heimspielen in Folge wartet auf die Baskets nun in der Fremde ein echtes Gipfeltreffen: Am kommenden Samstag geht's nach Jena. Die Thüringer waren es, die am Samstagabend mit ihrem 83:75-Sieg bei den zuvor unbezwungenen Trierern dafür sorgten, dass sich nun vier Teams punktgleich an der Spitze der ProA tummeln. Eines davon kommt aus Paderborn.