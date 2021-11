Plötzlich Krisen-Manager

Weihnachtsspendenaktion: Bielefelder Björn Zentner leitet die Kita „Arche Noah“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Bielefeld.

Wenn Björn Zentner in der ersten Etage aus dem Fenster der Elefanten-Bären-Gruppe schaut, hat er gewissermaßen die Gegenwart und die nahe Zukunft zugleich um sich herum. Die Gegenwart spielt in der ersten Etage des Mehrgenerationenhauses, seit die evangelische Kita „Arche Noah“ im Erdgeschoss Mitte Juli in der Flutkatastrophe versank.

Von Gunnar A. Pier