Plötzlich sitzen sie in Bielefeld

Nur die beiden Katzen passen nicht ins Bild. Ansonsten könnten die drei Frauen mit den zwei Rollkoffern und den drei Rucksäcken in der Bielefelder Bahnhofstraße auch Touristen sein. Aber wer nimmt schon seine Katzen im Tragekorb mit in den Urlaub? An der Pforte des Neuen Rathauses wird deutlich: die fünf kommen gerade aus der Ukraine. Sie sind geflüchtet.

Im Rathaus wird sofort Olena Turow aus dem Integrationsamt verständigt. Sie spricht Ukrainisch. Die drei Frauen stellen ihre Koffer und Rucksäcke in der Wartezone C des Ausländeramtes ab, setzen sich dort an den runden Tisch und ruhen sich erst einmal aus. Die Frauen heißen Stefania (64), Maria (42) und Anna (12), die Katzen Leon und Asia. Seit 17 Stunden sind sie jetzt unterwegs. Zunächst mit dem Bus raus aus Lwiw/Lemberg, dann ab Warschau mit dem Zug weiter nach Bielefeld. Warum Bielefeld? Kennen sie hier jemanden? „Nein. Am Warschauer Bahnhof hat irgendeine Reisegruppe diesen Namen erwähnt. Der haben wir uns dann erst einmal angeschlossen“, lässt Maria übersetzen.