Plötzlich wird‘s dunkel: vier Stromausfälle in elf Tagen

Zuletzt kam am Donnerstagmorgen, 27. Januar, in mehreren Bünder Haushalten auf einmal kein Strom mehr aus der Steckdose, Elektrogeräte fielen aus. Nutzer berichteten in den sozialen Medien von dem Problem und wollten wissen, wer noch betroffen ist. „Gegen 7.44 Uhr erhielten wir eine Störungsmitteilung, dass eine 10.000-Volt-Leitung am Umspannwerk in Ennigloh vom Netz gegangen war“, erklärt WWE-Sprecherin Maria Pottmeier-Rath auf WB-Anfrage. Es erfolgte eine sogenannte mittelspannungsseitige Umschaltung, etappenweise gingen zuvor stromlosen Straßenzüge in Ahle und Ennigloh wieder ans Netz. „Ab 8.26 Uhr waren alle Kunden dann wieder versorgt“, so Pottmeier-Rath. Betroffen von der Störung war unter anderem Haushalte und Betriebe an der Engelstraße, der Blankensteinstraße, der Osnabrücker Straße, der Siemensstraße, der Werfer Straße und Am Autohof.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen