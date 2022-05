Könnte es im Steinmeisterpark in diesem Jahr doch noch einen Beachclub geben? Theoretisch wäre das möglich, wenn sich ein Interessent dafür bei der Stadt Bünde melden würde. Gastronom Patrik Weber schmiedet derweil nach der überraschenden Absage der Tiki-Bar-Saison Pläne für die kommenden Monate.

Tiki-Bar-Betreiber Patrik Weber will sich nach dem Saison-Aus nun auf Veranstaltungen und sein Cocktail-Taxi konzentrieren.

Der Trubel um das plötzliche Aus des beliebten und etablierten Treffpunkts – sechs Jahre hatte die Tiki-Bar in jedem Sommer im Steinmeisterpark gestanden – hatte es am Dienstagabend noch einmal auf die Tagesordnung eines politischen Gremiums in Bünde geschafft.