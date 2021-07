Plus trotz verwaister Schreibtsiche

Schloß Holte-Stukenbrock

ist ein bisschen gespenstisch in den Büroräumen der Synaxon AG an der Falkenstraße. Hier mal einer in einer Videokonferenz, dort einer am Computer, alle anderen Arbeitsplätze verwaist. „Obwohl seit März 2020 kaum einer da war, war doch ganz schön was los“, sagt Synaxon-Vorstand Frank Roebers.

Von Monika Schönfeld