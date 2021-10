„Poetry Slam“ in vier Städten

Literatur und junge Leute – passt das eigentlich zusammen? „Und wie!“ betonen die Mitglieder der „GigA“-Steuerungsgruppe im Kreis Höxter, die sich gegen Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen einsetzen. Deshalb veranstalten sie in diesen Herbstferien kostenlose Workshops zum „Poetry Slam“ in Höxter, Brakel, Warburg und Nieheim.

Für die besten Darbietungen winken im Anschluss sogar Preise im Wert von 400 Euro. Anmeldungen sind bis jeweils eine Woche vor dem Workshop möglich. „GigA“ steht für „Gemeinsam initiativ gegen Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen“, so ein Sprecher der Verwaltung. In der Steuerungsgruppe sind der Caritasverband für den Kreis Höxter, Jugend- und Ordnungsamt des Kreises Höxter, Kreispolizeibehörde Höxter, Kreissportbund Höxter und die AOK Nord-West vertreten.

„Auch in den Texten, die die Jugendlichen in und nach den Workshops erarbeiten, sollte es um Alkoholkonsum gehen. Wir möchten damit erreichen, dass sich die jungen Menschen kritisch mit dem Thema auseinandersetzen“, betont Laura de Mey vom Caritasverband für den Kreis Höxter.

Durchgeführt werden die Workshops vom „Lektora Poetry Slam Verlag Paderborn“ und begleitet durch die Mitglieder der GigA-Steuerungsgruppe. „Profis zeigen den Jugendlichen, wie man kreativ Schreiben und Dichten kann – und wir unterstützen, wenn es um die Verarbeitung des Themas Alkoholmissbrauch geht“, so Deborah Frischemeier vom Kreis Höxter. Die Workshops finden an folgenden Terminen statt:

Höxter – am 12. Oktober von 10 bis 16 Uhr im „Juzi“;

Brakel – am 13. Oktober von 10 bis 16 Uhr in der Jugendfreizeitstätte;

Warburg – , am 20. Oktober von 15 bis 19 Uhr im „KOT“;

Nieheim – am 22. Oktober von 10 bis 16 Uhr im „Timeout.“

Im Nachgang an die Workshops könnten die Jugendlichen ein Video mit ihrem Text zum Thema „Alkohol“ aufnehmen und per Whatsapp an die Steuerungsgruppe senden. Einsendeschluss ist dann der 10. November. Über Instagram wird abgestimmt, welches die besten Videos sind.

Für die Sieger gibt es Preise im Wert von insgesamt 400 Euro. Anmeldung zu den Workshops sind bei Deborah Frischemeier vom Kreis Höxter unter der Telefonnummer 05271 / 965 3717 oder per E-Mail an d.frischemeier@kreis-hoexter.de möglich.