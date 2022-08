Poetry-Slam: Lokalmatador gesucht

Der Sennestadt-Slam geht in die zehnte Runde: Am Mittwoch, 28. September, 20 Uhr, treten im Vortragssaal des Sennestadthauses fünf Autoren und Dichter in einem öffentlichen Wettstreit mit selbstverfassten Texten – nicht länger als sechs Minuten – gegeneinander an.

Das Publikum kürt anschließend den Sieger, doch eigentlich geht es allen ausschließlich darum, teilzunehmen und einen schönen Abend zu haben. Im Scheinwerferlicht sprechen in diesem Jahr die Poetry-Slammer Ayseyrem aus Bünde, Jay Nightwind aus Essen, Malte Küppers aus Duisburg und Anna Melzer aus Hannover. Sie alle waren in Sennestadt noch nie dabei. Fünfte im Bunde ist die Bielefelderin Merisa Ferati, die als Vorjahressiegerin an den Start geht. Veranstalter ist, wie schon in den Jahren zuvor, der Kulturkreis des Sennestadtvereins in Kooperation mit dem Bezirksamt und Slam OWL.