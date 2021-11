Pointenstau aufgelöst

»Weißt du eigentlich, was auf den Intensivstationen los ist?« Diese rhetorische Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das neue Soloprogramm von Matthias Tretter. Die verschiedenen Lockdowns haben auch bei ihm deutlich sichtbare Spuren hinterlassen, denn die Auftrittszwangspause führte zu »rein geistiger Verfettung«, wie er stöhnt. Er trage sechs Kilo Witze in sich, weil er alles verdauen musste, aber nichts habe ausscheiden können.

Matthias Tretter in Halle: „7 G“ beim Kabarett

Das Haller Publikum in der Aula des Kreisgymnasiums dürfe diesen Pointenstau nun ausbaden, dabei greife die Drei-G-Regel viel zu kurz. Matthias Tretter verlangt mindestens sieben G für geimpft, genesen, getestet, geil, gut aussehend und gut gelaunt. In unaufgeregtem Plauderton feuert er mit großem Sachverstand seine treffenden Pointen ab und stellt verblüffende Zusammenhänge her, die bei den knapp 60 Zuhörerinnen und Zuhörern immer wieder Lachsalven und Zwischenapplaus hervorrufen.