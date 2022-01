Politesse verteilt nette Briefchen

Enger

Das alte Jahr hat für einige Autofahrer in Enger mit einem Schreck geendet: An Silvester hat eine Politesse am Heckewerthplatz 15 Zettelchen hinter die Windschutzscheiben geklemmt. „Da haben wohl etliche Autofahrer ein Knöllchen kassiert! Dass man an diesem zentralen Platz aber nicht oder nur mit Einschränkungen parken kann, darauf hat kein Schild hingewiesen“, ärgert sich ein Engeraner (Name der Redaktion bekannt).

Von Kathrin Weege