Politik freut sich auf 200 neue Wohnungen

Ehemalige Britenhäuser an der Rathenaustraße sollen abgerissen werden

Paderborn

Das überraschende Angebot, zusätzlichen Wohnraum an der Rathenaustraße schaffen zu können, kommt bei den Fraktionen im Paderborner Stadtrat durchweg gut an. In der kommenden Woche soll der Beschluss gefasst werden, die notwendigen Schritte zur Wertermittlung der Fläche einzuleiten.

Von Ingo Schmitz