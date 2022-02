Politik ist bei Horst Lendeckel tabu

Altenbeken

Horst Lendeckel ist ein echter Typ und in Altenbeken bekannt wie ein bunter Hund: Nikolaus, Sportförderer, Schützenkönig, Kegelmeister – und vor allem: Friseur mit Herz und Seele. Der 82-Jährige empfängt unter seinem Spitznamen Meister Sir noch heute regelmäßig Kunden in seinem kleinen Salon an der Bahnhofstraße. Heute vor genau 100 Jahren, am 22. Februar 1922, legte Horst Lendeckels Großvater den Grundstein für das Friseurgeschäft, das heute in vierter Generation geführt wird.

Von Per Lütje