Politik spricht über Wohnmobilstellplätze

Werden in Willebadessen künftig Wohnmobilstellplätze ausgewiesen? Darüber diskutieren die Lokalpolitiker der Eggestadt in der kommenden Woche. Die Stadtverwaltung spricht sich dafür aus.

Das Thema steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzungen des Bezirksausschusses Willebadessen (Mittwoch, 3. November, 17.30 Uhr, Haus des Gastes in Willebadessen) und des Rates (Donnerstag, 4. November, 17.30 Uhr, Sitzungssaal der Zehntscheune, Peckelsheim). Zutritt zu den Sitzungen erhält, wer gegen Corona geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet ist.

Wie berichtet, hatte die SPD-Fraktion das Thema Wohnmobilstellplätze mehrfach in den Raum geworfen, bereits in der vergangenen Legislaturperiode. Die Stadtverwaltung hatte die Idee nun aufgegriffen und sich für die Ausweisung von Stellplätzen ausgesprochen.

Die Verwaltung stuft einen Standort vor der Sporthalle in Willebadessen als geeignetsten Platz ein. Dort waren im Zuge der Bauarbeiten an der „Schule an den 7 Quellen“, wie berichtet, Container aufgestellt worden. In dieser „Kleinen Schule“, wie die Container schulintern genannt wurden, wurde unterrichtet. Für die Container waren auch Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser bis zur angrenzenden Sporthalle gelegt worden.