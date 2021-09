Politik will Soldardach-Pflicht

Umstrittenes Thema ++ Experten sehen Photovoltaik auf Sandsteindächern in Altstädten kritisch ++ mit Pro und Contra

Höxter

Es sieht so aus, als könnten Solaranlagen auf deutschen Dächern bald Vorschrift sein. Erste Bundesländer schaffen bereits Fakten. Immer mehr Politiker sprechen sich für eine Pflicht von Solaranlagen auf Hausdächern aus. So auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock beim Kanzler-Triell am 29. August. Im Wahlprogramm der Grünen ist von einer Solardach-Pflicht ab 2022 für Neubauten und Sanierungen die Rede. Doch nicht nur die Grünen scheinen daran Gefallen gefunden zu haben. Nun fordert auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mehr Solardächer (Pflicht für Photovoltaik und Dämmungs-Regeln).

Von Michael Robrecht