Polizei befreit jungen Habicht

Ein Greifvogel hat am Freitagmittag einen unfreiwilligen Ausflug in die Höxteraner Geschäftswelt gemacht – zwei mutige Polizeibeamte bewiesen bei dessen Rettung, dass sie nicht nur für Menschen Freund und Helfer sind.

Der Junghabicht hatte offensichtlich am Marktplatz eine Taube gejagt, die sich seinen Fängen jedoch erfolgreich entziehen konnte. Bei der Verfolgungsjagd flog er allerdings durch den geöffneten Haupteingang eines Geschäftes und fand den Ausgang nicht mehr. Kunden baten deshalb die Bezirksdienstbeamten Dieter Warneke und Hans Düker um Hilfe. Als der Habicht sich in einem Regal hinter einem Karton niederließ, konnte Dieter Warneke ihn mit einem Badetuch ergreifen, so dass weder der Beamte noch das Tier verletzt wurden. Eine Kundin bat die Polizisten, den Greifvogel zunächst von einem Tierarzt untersuchen zu lassen und bot spontan die Kostenübernahme dafür an.

Da die beiden Polizeihauptkommissare ebenfalls am Wohl des jungen Jägers interessiert waren, wurde das Tier zu einer nahe gelegenen Tierarztpraxis gebracht. Eine Tierärztin stellte fest, dass sich der Vogel bei seinem unfreiwilligen Ausflug tatsächlich nicht verletzt hatte. Die Untersuchung des Tieres nahm die Tierärztin kostenlos vor.

Nach der Untersuchung konnten die beiden Polizisten den Habicht in einem Waldgebiet wieder in die Freiheit entlassen. „Wir bedanken uns für die Bereitschaft der engagierten Bürgerin, mögliche Untersuchungskosten zu übernehmen und bei der Tierärztin für die großzügige Unterstützung. Unserem Junghabicht wünschen wir stets einen guten Flug“, teilte die Kreispolizeibehörde auf ihrer Facebook-Seite mit.