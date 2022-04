Polizei blitzt 81 Verkehrssünder pro Tag

Bad Oeynhausen/Bielefeld

Diese Jahresbilanz macht deutlich, wie rücksichtslos auf deutschen Autobahnen gefahren wird. Der mobile Blitzer (Enforcement-Trailer) der Autobahnpolizei Bielefeld ist im vergangenen Jahr an 236 Tagen im Einsatz gewesen – hauptsächlich rund um das Autobahnkreuz Bad Oeynhausen, aber auch in Paderborn (A33) und Bielefeld (Ostwestfalendamm). Im Schnitt löste der Blitzer 81 Mal pro Tag aus. Das ergibt in Summe 19.168 Verkehrssünder. Dabei werden geringfügige Verstöße laut Polizei bisher nicht verfolgt.

Von Louis Ruthe