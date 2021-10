Polizei fasst mutmaßliches Räuber-Trio nach Verfolgungsfahrt in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen/Paderborn/Hamm

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag nach einer Verfolgungsfahrt drei Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren in Bad Oeynhausen festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in den vergangenen Tagen teils schwere Straftaten in Hamm, Paderborn, Gütersloh und Hannover verübt zu haben, wie die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke am Dienstag berichtete. In Paderborn sollen sie am Freitagabend einen Netto-Markt überfallen haben.

- -