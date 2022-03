Polizei fasst Pizzataxi-Dieb in Paderborn

Da hat die Polizei schnell geliefert: Paderborner Polizisten ein am Freitagabend als gestohlen gemeldetes Pizzataxi bereits nach wenigen Stunden wieder gefunden – und den mutmaßlichen Autodieb gleich dazu.

Gegen 21.20 Uhr lieferte laut Polizei ein 21-jähriger Pizzabote im Bereich des Ostfriedhofes in Paderborn eine Bestellung aus. Während er den Kunden aufsuchte, ließ er seinen VW Up für den kurzen Moment samt Fahrzeugschlüssel im Zündschloss unbeaufsichtigt am Fahrbahnrand stehen.

Die Gunst der Stunde nutzte ein zunächst unbekannter Täter und entwendete kurzerhand den Kleinwagen. Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Am frühen Samstagmorgen entdeckte gegen 0.45 Uhr eine Polizeistreife dann im Bereich der Zentralstation das gestohlene Fahrzeug.

Umherstehende Zeugen machten Angaben zu dem mutmaßlichen Dieb, der sich ebenfalls dort aufhielt. Hierbei handelt es sich den Angaben zufolge um einen 32-jährigen Mann aus Bad Lippspringe. Der Beschuldigte, der laut Polizei zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde vorläufig festgenommen.

Ihm wurden auf der Polizeiwache Paderborn vier Blutproben entnommen. Der gestohlene Pkw wurde zur weiteren Beweisführung sichergestellt.