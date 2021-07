Polizei fragt: Wer kennt diese Täter?

Das Trio ist am Donnerstag, 27. Mai, gleich in drei Drogeriefilialen aufgefallen. Sie stahlen gegen 14 Uhr in einem Geschäft an der Detmolder Straße Ware, um 16.10 Uhr an der Herforder Straße und um 16.54 Uhr an der Apfelstraße.

Die Polizei sucht diese Täter. Foto: Polizei

Nach Ermittlungen der Polizei waren die Männer bereits am Freitag, 26. März, aktiv. Gegen 19.05 Uhr betraten die Männer einen Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße. Ein Täter legte Ware aus dem Regal in einen Korb, präparierte die Artikel für den Diebstahl und übergab den Einkaufskorb an einen Mittäter. Der Dritte trat dazu und begann die Ware aus dem Korb in eine mitgebrachte Tüte mit blauen Streifen zu packen. Ein Täter lenkte die Mitarbeiterin anschließend an der Kasse ab, während der Dieb mit der Tragetasche samt Beute das Geschäft verließ.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Männer? Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.