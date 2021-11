Polizei ist Brandursache auf der Spur

Nach dem Großbrand am alten Warburger Kornhaus an der Landfurt haben Spezialisten der Polizei nun ihre Arbeit aufgenommen. Sie sind auf der Suche nach der Brandursache.

Wie bereits berichtet, haben 130 Einsatzkräfte der Warburger Feuerwehr am Freitagabend einen Brand in einer Lagerhalle hinter dem Kornhaus gelöscht. In der Halle war Heu gelagert, das in Brand geraten waren.

Die Feuerwehr hatte die Anlieger der Kriminix- und Bahnhofstraße sowie der Landfurt dringend aufgefordert, wegen der extremen Rauchentwicklung die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei am Wochenende noch keine Angaben machen. Sie bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 05271/9620.