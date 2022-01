Polizei ist Brandursache auf der Spur

Die Ursache für den Brand, der wie berichtet am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr im Obergeschoss des Wohnhauses Dorfstraße 9 im Ortskern von Natingen ausgebrochen war, ist zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht auch noch nicht fest. Das Gebäude brannte aus. 120 Feuerwehrleute kämpften bei dem Großeinsatz gegen die Flammen. Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude.

Großbrand in Natingen: 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Der vorletzte Abend des Jahres 2021 stand in Natingen unter keinem guten Stern. Bei starkem Wind loderten Flammen aus dem Obergeschoss des Hauses nahe der Kirche an der Ecke „Zur Welle“. Ein Anwohner der Straße sagte, er habe explosionsartige Geräusche gehört und sei wegen des Knalls vor die Tür gegangen. Gesehen habe er aber nichts. Als die Nachbarn von gegenüber das Feuer entdeckten, stand das Haus nach Auskunft der Polizei bereits in Vollbrand.