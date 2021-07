„Polizei muss stärker durchgreifen“

Die Ratsfraktion wünscht sich eine zweigleisige Strategie zur Behebung der Probleme auf dem Kesselbrink. Neben einer Attraktivitätssteigerung durch den Ausbau von Angeboten im Grünen Würfel müssten mehr Hilfsangebote für suchtkranke Menschen geschaffen sowie ein klares Durchgreifen der Polizei sichergestellt werden, heißt es in dem Schreiben.

Dass auf dem Kesselbrink mit Drogen gedealt wird und es zu Gewalt kommt, ist laut SPD-Fraktionschef Riza Öztürk nicht hinnehmbar und bedürfe einer klaren Antwort durch die Polizei. Erst Anfang Juli waren zwei Männer am Grünen Würfel in Streit geraten. Mit einer zerbrochenen Flasche wurde einer der beiden Kontrahenten am Hals attackiert und lebensgefährlich verletzt. „Wir erwarten hier ein stärkeres Durchgreifen und mehr Präsenz. Dies darf nicht an fehlendem Personal scheitern“, erklärt Öztürk. Die CDU-geführte Landesregierung habe hier für ausreichend Personal zu sorgen.

In Sachen Saufgelage setzt die SPD auf mehr Hilfsangebote. Alkoholkranke Menschen kämen in einer Großstadt wie Bielefeld immer vor, und sie würden sich auch immer an Plätzen des öffentlichen Lebens aufhalten. „Eine Verdrängung dieser Menschen löst das Problem nicht“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Björn Klaus und regt die Einberufung eines Runden Tischs mit Polizei, Ordnungsamt, Sozialdezernat und sozialen Trägern an.

Auch die jungen Leute und die Anwohner sollten mit einbezogen werden. Denn: „Tagsüber ist der Kesselbrink ein bunter, spannender Platz. Ganz viele junge Menschen kommen hier zusammen, um die Skateranlage, die Calisthenics-Anlage oder die inzwischen vielen guten Angebote im Grünen Würfel zu nutzen“, erklärt Öztürk.