Polizei nimmt bewaffneten Dealer fest

Ein Polizist hat am Sonntag einen Bielefelder erwischt, der offenbar mit Drogen handelt. Die Beamten fanden szenetypisches Equipment bei ihm. Außerdem trug er zwei Schlagringe und ein Faustmesser bei sich.

Der Polizist bemerkte zufällig einen verdächtigen Mann, als er sich außerhalb seiner Dienstzeit an der Feldstraße aufhielt. Zuvor hatte der Verdächtige im Gehen telefoniert und traf gegen 19 Uhr auf eine junge Frau. Im Verlauf des Gesprächs übergab er ihr etwas und erhielt im Gegenzug dafür Geld überreicht. Anschließend ging der Tatverdächtige mit zwei weiteren Männern in Richtung Otto-Brenner-Straße und kehrte in einen Imbiss ein.

Als sie das Lokal verließen, wurden sie von Streifenpolizisten in Empfang genommen. Beim Anblick der Beamten ergriff der Bielefelder die Flucht in Richtung Bahngleise. Nach wenigen Metern Verfolgung konnten ihn die Polizisten festnehmen.

Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Beamten mehrere Tütchen Marihuana, eine Tüte mit weißem Pulver, einen Joint, eine Feinwaage, eine hohe Summe Bargeld in kleiner Stückelung, zwei Schlagringe und ein Faustmesser, das er an einer Kette am Hals trug.

Die Polizisten erstatteten Anzeige gegen den 31-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz.