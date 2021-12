Polizei rüstet zu Silvester auf

Polizei und Ordnungsamt machen in Bielefeld für die Silvesternacht mobil. „Wir werden mit verstärkten Kräften vor Ort sein“, bestätigte Polizeisprecherin Sarah Siedschlag.

Bereitschaftspolizei, wie hier bei der Impfgegner-Demo am 17. Dezember auf dem Kesselbrink, ist zu Silvester im Einsatz.

Grund ist neben Kontrollen des Feuerwerks- und Ansammlungsverbots in der Innenstadt vor allem ein weiterer „Spaziergang“ der Kritiker der Coronamaßnahmen. Treffpunkt soll um 22 Uhr vor dem Rathaus sein, heißt es in dem in sozialen Medien veröffentlichten Aufruf „Bielefeld geht Silvester spazieren“. „Wir stellen uns auf Versammlungsteilnehmer ein, obwohl bislang keine Veranstaltung für Freitag angemeldet worden ist. Wir werden auf jeden Fall vor Ort sein“, sagte die Polizeisprecherin.