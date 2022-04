Polizei schnappt Fahrraddieb

Einen Fahrraddiebstahl in Lübbecke konnte die Polizei am Mittwochvormittag schnell aufklären. Die Hinweise mehrerer Zeugen kamen den Beamten dabei zur Hilfe.

Im Polizeibericht heißt es dazu: Am Mittwochmorgen beobachtete eine Frau, wie ein Unbekannter gegen 10.45 Uhr ihr Fahrrad aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße an sich nahm und damit flüchtete. Daraufhin rief sie die Polizei.

Wenig später meldete sich eine weitere Frau noch während der Sachverhaltsklärung bei den Beamten der Polizeiwache Lübbecke und machte Angaben zu einer auffälligen männlichen Person, schreiben die Beamten in ihrem Bericht weiter. Der Mann, so die Frau, habe ein Rad an den Gartenzaun ihres Grundstücks gestellt und sich nach Ansprache fluchtartig ohne das Gefährt entfernt. Kurz darauf traf eine Streifenwagenbesatzung in der Heinrich-Vormbrock-Straße auf den mutmaßlichen Fahrraddieb.

Täter ist der Polizei bekannt

Bei seiner Befragung hatte der aggressiv auftretende 19-jährige Lübbecker sichtliche Probleme das Gleichgewicht zu halten und stürzte zu Boden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter ein Messer sowie diverse Medikamente – die Gegenstände wurden sichergestellt.

Wegen seiner Verfassung und dem damit zusammenhängenden Verdacht eines Drogenkonsums forderte man einen Rettungswagen an, der den polizeibekannten Heranwachsenden ins hiesige Krankenhaus Lübbecke brachte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Das Fahrrad konnte noch an Ort und Stelle seiner Besitzerin wieder ausgehändigt werden.