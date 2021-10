Polizei stoppt Falschfahrerin (46)

Auf dem Südring in Bielefeld-Brackwede in den Gegenverkehr geraten

Bielefeld

Eine angetrunkene Autofahrerin ist am Sonntagmorgen falsch abgebogen und auf dem Südring in Brackwede in den Gegenverkehr geraten. Polizisten einer nahe gelegenen Kontrollstelle stoppten die Falschfahrt.

