Polizei sucht den Pistolenschützen

Auto in der Warburger Altstadt beschädigt

Warburg

Die Kugel, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche die Windschutzscheibe eines am Johannisturm in der Warburger Altstadt abgestellten Autos durchschlagen hat, stammt aus einer scharfen Waffe. Das haben die kriminaltechnischen Untersuchungen ergeben.