Polizei sucht flüchtigen Transit-Fahrer

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Diebrocker Straße in Herford ist ein Löhner verletzt worden. Ein unbekannter Verursacher flüchtete in einem weißen Ford Transit.

Der Löhner (55) war am Dienstag, 3. August, im Bereich mit Mäharbeiten am Fahrbahnrad beschäftigt. Dafür stellte er seinen Unimog mit eingeschalteten Warnvorrichtungen an der Straße ab. Weil sich hinter dem Fahrzeug mehrere Autos stauten, begab sich der Mann auf die Fahrbahn, um den Verkehr an seinem Unimog vorbeizuleiten.

An zweiter Position befand sich ein weißer Ford Transit, der dem Löhner zunächst durch mehrfaches Hupen und Drängeln auffiel. Der unbekannte Fahrer, der laut Polizeimitteilung ein Cappy und eine dunkle Sonnenbrille trug, setzte dann unvermittelt zum Überholen des vor ihm befindlichen Fahrzeug an und zog schnell an dem Auto und dem Unimog vorbei. Dabei touchierte er mit seinem Außenspiegel den Löhner, der sich dabei verletzte.

Der Fahrer fuhr ohne seinen Pflichten nachzukommen in Richtung Pödinghauser Straße weiter. Eine erste Nahbereichsfahndung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ, die Ermittlungen an der Halteradresse des Fahrzeugs mit Zulassung im Kreis Unna dauern noch an.